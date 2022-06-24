Яркое выступление украинок в Риме

В весовой категории до 53 килограммов Украину представляла Маланчук. Лилия на пути к золотому финалу одолела соперниц из Шри-Ланки, Молдовы и Венгрии. В решающей схватке украинка встретилась с Марианной Драгутан из Молдовы, пишет 24 канал.

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Девушки одновременно получили по два балла. Далее украинская борчина в жаркой борьбе сделала удачный прием и довела счет до 6:2, который смог удержать до финального свистка. Золотая медаль в копилку Украины.

В следующей весовой категории до 55 килограммов Мария Винник досадно уступила в золотом финале оппонентке из Польши – 7:2.

Алина Акобия-Грушина (до 57 килограммов) принесла Украине еще одно "золото". Алина феерически дошла до финала, оформив две "сухие" победы. В решающей схватке Акобия-Грушина одолела турецкую борчину – 11:1.

Финальная схватка Акобии-Грушиной: смотрите видео

В весе до 59 килограммов украинская сборная осталась без медалей. В четвертьфинале Соломия Винник уступила сопернице из Нигерии (10:6).

Самый интересный финал за первое место был в весовой категории 62 килограмма, где сошлись две украинки – бронзовый призер Олимпиады-2020 Ирина Коляденко и Илона Прокопевнюк.

Девушки показали бескомпромиссную борьбу, в которой победительницей вышла Коляденко – 6:0.

Видео украинского финала Коляденко – Прокопевнюк

В весе 65 килограммов украинский флаг представляла Татьяна Рижко. Украинка классно преодолела итальянскую соперницу – 6:0.

Алла Белинская (68 килограммов) оформила скорую победу в финале над представительницей Молдовы Ириной Рингач – 2:0.

Финальная схватка Белинской: смотрите видео

Анастасия Алпеева (76 килограммов) пробилась в финал после побед над румынкой, латышкой и соперницей из Турции. В схватке за "золото" украинка уступила американке и стала вицечемпионкой турнира в Риме – 10:0.

Видео финальной схватки Алпеевой