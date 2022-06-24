Яскравий виступ українок у Римі

У ваговій категорії до 53 кілограмів Україну представляла Маланчук. Лілія на шляху до золотого фіналу здолала суперниць із Шрі-Ланки, Молдови та Угорщини. У вирішальній сутичці українка зустрілась з Маріана Драгутан із Молдови, пише 24 канал.

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Дівчата одночасно здобули по два бали. Далі українська борчиня у спекотній боротьбі зробила вдалий прийом та довела рахунок до 6:2, який змогла втримати до фінального свистка. Золота медаль до скарбнички України.

У наступній ваговій категорії до 55 кілограмів Марія Винник прикро поступилась у золотому фіналі опонентці з Польщі – 7:2.

Аліна Акобія-Грушина (до 57 кілограмів) принесла Україні ще одне "золото". Аліна феєрично дійшла до фіналу, оформивши дві "сухі" перемоги. У вирішальній сутичці Акобія-Грушина здолала турецьку борчиню – 11:1.

Фінальна сутичка Акобії-Грушиної: дивіться відео

У вазі до 59 кілограмів українська збірна залишилась без медалей. У чвертьфіналі Соломія Винник поступилась суперниці з Нігерії (10:6).

Найцікавіший фінал за перше місце був у ваговій категорії 62 кілограми, де зійшлись дві українки – бронзова призерка Олімпіади-2020 Ірина Коляденко та Ілона Прокопевнюк.

Дівчата показали безкомпромісну боротьбу, у якій переможницею вийшла Коляденко – 6:0.

Відео українського фіналу Коляденко – Прокопевнюк

У вазі 65 кілограмів український стяг представляла Тетяна Ріжко. Українка класно переборола італійську суперницю – 6:0.

Алла Белінська (68 кілограмів) оформила швидку перемогу у фіналі над представницею Молдови Іриною Рінгач – 2:0.

Фінальна сутичка Белінської: дивіться відео

Анастасія Алпєєва (76 кілограмів) пробилась у фінал після перемог над румункою, латвійкою та суперницею з Туреччини. У сутичці за "золото" українка поступилась американці та стала віцечемпіонкою турніру у Римі – 10:0.

Відео фінальної сутички Алпєєвої