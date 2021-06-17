В Бухарест приехали несколько тысяч болельщиков. Среди них – немало украинцев. Поэтому наша сборная будет иметь мощную поддержку.

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Хотя фанов из Северной Македонии тоже хватает. Отметили, что отношения между болельщиками дружеские, однако каждый надеется на победу своей команды.

Кроме победы команды, болельщиков волнует, пойдет ли во время матча дождь. Дело в том, что в Бухаресте прогнозируют ливень. Напомнили, что именно дождь испортил игру нашей сборной на прошлом Евро в игре против Северной Ирландии.

Украинские фанаты в Бухаресте / Фото 24 канала и Турнирам:

Что известно об игре

Матч Украина – Северная Македония стартовал в 16:00 по киевскому времени. Это уже будет третий официальный поединок сборных стран. В квалификации Евро-2016 наша сборная дважды обыграла балканцев: 1:0 – во Львове и 2:0 – в Скопье.

В первом туре группового этапа Евро-2020 обе команды проиграли. Украинцы уступили Нидерландам – 2:3, македонцы – Австрии – 1:3.

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