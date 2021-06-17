Ожидания перед игрой

Украинская сборная выйдет на газон стадиона "Арена Националь" только за победой. Стабильный игрок основы Александр Зинченко поведет команду в атаку.

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Футболист Манчестер Сити перед игрой отметил организованную оборону Северной Македонии. Зинченко накануне пообщался с одноклубником Илкаем Гюндоганом, выступающим за сборную Германии. Немецкая команда на характере вырвала победу у будущего соперника Украины 2:1. Игрок также отметил, что легко подопечным Шевченко не будет. Он сказал: "Поверь, эта команда пытается играть в хороший футбол".

Зинченко добавил, что на Евро-2020 нет проходных команд, все показывают хороший уровень футбола: "Вы видите, что в этом турнире во многих матчах после первого тайма счет – 0:0. Это значит, что все команды очень хорошо организованы в защите и играют осторожно. На этом уровне очень сложно забить".

Это отличная команда. На поле они как одна семья. У них нет таких игроков, как у Нидерландов, но они очень сильны как команда. У них очень хорошая организация обороны – им крайне сложно забить,

– сказал Зинченко.

Северная Македония выдала классную игру против Австрии. Футболистам даже удалось отыграться со счета 1:0, но на все 90 минут команды не хватило. Усталостью македонцев воспользовались австрийские игроки и одержали дебютную победу на Евро-2020 со счетом 3:1.

Подопечные Андрея Шевченко обидно уступили Нидерландам 3:2. Голами в "сине-желтой" футболке отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Оба забили во втором тайме.

Матч Украина – Северная Македония состоится 17 июня. Стартовый свисток аргентинского арбитра прозвучит в 16:00.