До Бухареста приїхали кілька тисяч вболівальників. Серед них – чимало українців. Відтак наша збірна матиме потужну підтримку.

До теми Україна – Північна Македонія: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Хоча фанів з Північної Македонії теж вистачає. Зазначили, що стосунки між уболівальниками дружні, однак кожен сподівається на перемогу своєї команди.

Крім перемоги команди, вболівальників хвилює, чи під час матчу піде дощ. Річ у тім, що у Бухаресті прогнозують зливу. Нагадали, що саме дощ зіпсував гру нашої збірної на минулому Євро у грі проти Північної Ірландії.

Українські фанати у Бухаресті / Фото 24 каналу та Укрінформу:

Що відомо про гру

Матч Україна – Північна Македонія стартував о 16:00 за київським часом. Це вже буде третій офіційний поєдинок збірних країн. У кваліфікації Євро-2016 наша збірна двічі обіграла балканців: 1:0 – у Львові і 2:0 – в Скоп'є.