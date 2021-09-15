Украинские болельщики устроили акцию протеста во время гимна России на Евро: фото

Мужская сборная Украины обидно проиграла России в 1/8 финала Чемпионата Европы по волейболу. Во время матча в польском Гданьске украинские болельщики устроили акцию протеста.

Украинцы развернулись спинами к флагу России

Несмотря на то, что российский флаг из-за махинаций России с допингом запрещен на большинстве крупных турниров, это не касается чемпионатов Европы.

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Поэтому во время волейбольного матча организаторы вынесли российский флаг и включили гимн РФ. Украинские болельщики мирно отреагировали, однако устроили небольшую акцию протеста.

Во время исполнения российского гимна и выноса российского флага на площадку украинцы демонстративно развернулись спинами и опустили головы.



Фото Jakub Balcerski

Украина, к сожалению, проиграла России в четырех сетах. Украинцы отдали все силы и были близки, чтобы вырвать победу. Однако вылетели с Евро-2021.