Українці розвернулися спинами до прапора Росії
Попри те, що російський прапор через махінації Росії з допінгом заборонений на більшості великих турнірів, це не стосується чемпіонатів Європи.
До теми Збірна України прикро поступилася Росії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу
Тому під час волейбольного матчу організатори винесли російський прапор та увімкнули гімн РФ. Українські вболівальники мирно відреагували, проте влаштували невелику акцію протесту.
Під час виконання російського гімну й винесення російського прапора на майданчик українці демонстративно розвернулися спинами й опустили голови.
Фото Jakub Balcerski
Україна, на жаль, програла Росії у чотирьох сетах. Українці віддали всі сили й були близькі, щоб вирвати перемогу. Проте вилетіли з Євро-2021.
- Водночас Росія зупинилася на стадії чвертьфіналу. У вівторок, 14 вересня, збірна Польщі розгромила Росію у трьох сетах.