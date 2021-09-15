Українці розвернулися спинами до прапора Росії

Попри те, що російський прапор через махінації Росії з допінгом заборонений на більшості великих турнірів, це не стосується чемпіонатів Європи.

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Тому під час волейбольного матчу організатори винесли російський прапор та увімкнули гімн РФ. Українські вболівальники мирно відреагували, проте влаштували невелику акцію протесту.

Під час виконання російського гімну й винесення російського прапора на майданчик українці демонстративно розвернулися спинами й опустили голови.



Фото Jakub Balcerski

Україна, на жаль, програла Росії у чотирьох сетах. Українці віддали всі сили й були близькі, щоб вирвати перемогу. Проте вилетіли з Євро-2021.