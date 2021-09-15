Украинцы развернулись спинами к флагу России
Несмотря на то, что российский флаг из-за махинаций России с допингом запрещен на большинстве крупных турниров, это не касается чемпионатов Европы.
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Поэтому во время волейбольного матча организаторы вынесли российский флаг и включили гимн РФ. Украинские болельщики мирно отреагировали, однако устроили небольшую акцию протеста.
Во время исполнения российского гимна и выноса российского флага на площадку украинцы демонстративно развернулись спинами и опустили головы.
Фото Jakub Balcerski
Украина, к сожалению, проиграла России в четырех сетах. Украинцы отдали все силы и были близки, чтобы вырвать победу. Однако вылетели с Евро-2021.
- В то же время Россия остановилась на стадии четвертьфинала. Во вторник, 14 сентября, сборная Польши разгромила Россию в трех сетах.