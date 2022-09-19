Украинские боксеры проигнорировали Ломаченко во время поединка Альварес – Головкин

В ночь на 18 сентября состоялось большое чемпионское сражение в Лас-Вегасе, где Сауль Альварес сошелся с Геннадием Головкиным. Некоторые украинские боксеры посетили этот бой.

Кто кого проигнорировал

В частности, ранее сообщалось, что бой в Лас-Вегасе посетил Василий Ломаченко. Боксер даже успел прокомментировать поединок с участием Сауля Альвареса и Геннадия Головкина, пишет 24 канал.

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Украинец поделился впечатлениями от поединка и даже дал советы боксерам.

Но кроме Ломаченко Лас-Вегас посетили и другие звезды украинского бокса. Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик за боем в Лас-Вегасе наблюдал в компании Сергея Деревянченко. После поединка они даже поделились общими фотографиями в соцсетях, однако на них не было Василия.

Многие годы украинские боксеры находились в дружеских отношениях, публиковали общие фото, однако в недавнем недавно Гвоздик заявил о том, что общение с Ломаченко прекратилось.



Украинские боксеры посетили Лас-Вегас / Фото из инстаграмма Станислава Бостана

Неоднозначная позиция Ломаченко

После 24 февраля Василий Ломаченко вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского. Украинский боксер отказался от поединка с Джорджем Камбососом-младшим.

Известные спортивные деятели неоднократно сообщали о том, что Василий находится в рядах ВСУ. Однако почему-то Ломаченко не высказывался о российской агрессии.

Боксер впервые прокомментировал полномасштабную войну на территории Украины только на 6-м месяце войны. До этого он хранил свое молчание и публиковал в сети неоднозначные сообщения.

Также Ломаченко попал под шквал критики из-за интервью со скандальным митрополитом Запорожским и Мелитопольским Лукой, которое дал 30 марта российской службе ВВС.