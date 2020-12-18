Українські біатлоністки не надто вдало виступили у жіночому спринті на четвертому етапі Кубка світу в Хохфільцені. Жодна з них не зуміла пробитися навіть у топ-30.

Найкращою з українок стала Дарія Блашко. На першій стрільбі вона здійснила один промах, і у підсумку посіла лише 34-е місце.

Нагадаємо Українець Підручний 6-й у спринті, норвежець Легрейд здобув другу перемогу в сезоні

Єдиною з українок, яка не зробила жодного промаху, стала Анастасія Меркушина. Але вона ще фізично погано готова до сезону, що показала швидкість на трасі. Тому вона фінішувала лише 60-ю, але зуміла пробитися у гонку-переслідування.

Щодо решти українок, то Юлія Джима після перших двох промахів на першій стрільбі, зуміла показати лише 40-й час. Валя Семеренко – лише 57-а. Олена Підгрушна – аж 63-я.

Щодо переможців, то весь подіум посіли норвежки. Тіріл Екхофф хоч і промахнулася один раз, але зуміла випередити Інгрід-Ландмарк Тандреволд, яка пройшла всю гонку без жодного промаху. Третьою стала Марті Олсбі Ройселанд.

Спринт. жінки

1. Тіріл Екхофф (1+0) 19: 38,0

2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6

3. Марті Олсбі Ройселанд (1+0) +24,6

...

34. Дар'я Блашко (1+0) +1:35,1

40. Юлія Джима (2+0) +1:41,3

57. Валя Семеренко (0+1) +2:08,3

60. Анастасія Меркушина (0+0) +2:10,4

63. Олена Підгрушна (1+0) +2:12,7