Баскетболисты сборной Украины посетили раненых защитников, которые лечатся в Латвии

Во вторую годовщину вторжения России сборная Украины по баскетболу посетила военных ВСУ, лечащихся в Латвии. в федерации опубликовали щемящие фото со встречи.

Украинские военные, которые принимали участие в защите Украины в горячих точках военных столкновений, находятся на лечении в Национальном реабилитационном центре Варвары, что находится в латвийском городе Юрмала. Украинские баскетболисты посетили их.

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Трогательная встреча с военными

Спортсмены выразили благодарность воинам за их вклад в защиту нашей родины, привезли подарки, провели с ними дружеский обмен пожеланиями и пригласили на матч квалификации Евробаскета-2025.

Бойцы также подписали флаг Украины, который будет с ними во время матча против Португалии.

"Мы приехали поддержать наших воинов в эту важную для всех нас дату. Очень важное событие для нас поддержать наших ребят, воинов, которые уже два года защищают Украину, борются с оккупантами и делают все, чтобы наша страна была свободной. Это маленькое событие и эмоции наших бойцов. Надеюсь увидеть их на игре против Португалии", – сказал Вячеслав Бобров.

Украинские баскетболисты на встрече с военными: смотрите фото

Украина – Португалия