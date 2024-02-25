Українські військові, які брали участь у захисті України в найгарячіших точках військових зіткнень, перебувають на лікуванні у Національному реабілітаційному центрі Варвари, що знаходиться у латвійському місті Юрмала. Українські баскетболісти завітали до них.

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Щемлива зустріч з військовими

Спортсмени висловили вдячність воякам за їхній внесок у захист нашої батьківщини, привезли подарунки, провели з ними дружній обмін побажаннями та запросили на матч кваліфікації Євробаскету-2025.

Бійці також підписали прапор України, який буде з ними під час матчу проти Португалії.

"Ми приїхали підтримати наших воїнів у цю важливу для всіх нас дату. Дуже важлива подія для нас підтримати наших хлопців, воїнів, які вже два роки захищають Україну, борються з окупантами та роблять все, щоб наша країна була вільною. Це маленька подія та емоції наших бійців. Сподіваюся побачити їх на грі проти Португалії", – сказав В'ячеслав Бобров.

Українські баскетболісти на зустрічі з військовими: дивіться фото

Україна – Португалія