Українські військові, які брали участь у захисті України в найгарячіших точках військових зіткнень, перебувають на лікуванні у Національному реабілітаційному центрі Варвари, що знаходиться у латвійському місті Юрмала. Українські баскетболісти завітали до них.
Дивіться також "Боротьба триває": Трубін взяв участь у мітингу на підтримку України у Лісабоні
Щемлива зустріч з військовими
Спортсмени висловили вдячність воякам за їхній внесок у захист нашої батьківщини, привезли подарунки, провели з ними дружній обмін побажаннями та запросили на матч кваліфікації Євробаскету-2025.
Бійці також підписали прапор України, який буде з ними під час матчу проти Португалії.
"Ми приїхали підтримати наших воїнів у цю важливу для всіх нас дату. Дуже важлива подія для нас підтримати наших хлопців, воїнів, які вже два роки захищають Україну, борються з окупантами та роблять все, щоб наша країна була вільною. Це маленька подія та емоції наших бійців. Сподіваюся побачити їх на грі проти Португалії", – сказав В'ячеслав Бобров.
Українські баскетболісти на зустрічі з військовими: дивіться фото
Україна – Португалія
- Сьогодні, 25 лютого, чоловіча збірна України зіграє другий матч кваліфікації Євробаскету-2025. Наша національна команда на майданчику Арена Рига протистоятиме збірній Португалії.
- Чоловіча національні команди України та Португалії на офіційному рівні грали двічі — у відборі на чемпіонат Європи 2001 року. Тоді двічі перемогу святкувала наша команда.
- Тож сьогодні, ці суперники зустрінуться вперше за останні майже 24 роки. У фінальну частину вийдуть три кращих збірних з групи А.