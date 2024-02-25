Участие в митинге в Лиссабоне принял украинский голкипер, выступающий за Бенфику, Анатолий Трубин. Он поделился своими фотографиями с мероприятия, а также добавил трогательную подпись.

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Трубин выступил на митинге в Лиссабоне

Анатолий отметил, что "борьба продолжается", он отметил, что война началась не 2 года назад, а продолжается еще с 2014 года.

Украинский народ веками продолжает отстаивать собственную независимость. Сегодня посетил мероприятие в поддержку Украины в Лиссабоне. Такие встречи работают, это голос украинцев в мире. Важно говорить о необходимости поддержки. Пока идет война, мир должен знать и слышать о нас,

– отметил игрок.

Он поблагодарил защитников, которые защищают наше государство, а также людям и странам, что помогают Украине и украинцам.

Футболист напомнил о родном городе

Во время своего выступления Анатолий вспомнил о родном городе Донецк. Он отметил, что узнал о войне еще в 2014 году, будучи ребенком.

Футболист рассказал, что мечтает вернуться в свой родной город над которым будет развеваться сине-желтый флаг.

Бенфика прошла в 1/8 финала Лиги Европы. В стыковом раунде плей-офф чемпионы Португалии по сумме двух матчей одолели французскую Тулузу.

Это уже третий раз, когда Трубин достигает 1/8 финала Лиги Европы. В 2021 году он вылетел с Шахтером на этой стадии, потерпев поражение от Ромы, а в 2023-м – от Фейеноорда.

Ответный матч с Тулузой стал 32-м для Трубина в составе Бенфики во всех турнирах. В двенадцатый раз украинский вратарь сохранил ворота нетронутыми и прервал серию из четырех матчей с пропущенными голами.