Одна из бригад арбитров отправится в Таллинн. Здесь 19 августа местный футбольный клуб Флора сыграет против ирландского Шемрок Роверс. Эту игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Арановским. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Жуков. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

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19 августа Николай Балакин обслужит матч в турецком Сивасе между Сивасспором и датским Копенгагеном. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Валентин Куцев. Четвертый арбитр – Александр Дердо.

Стоит добавить, что в квалификации Лиги конференций выступало и два украинских клуба. Однако Ворскла вылетела от финского КуПС во втором раунде квалификации, сыграв два матча вничью 2:2 в основное время. Но в ответном матче в Полтаве пропустила уже в экстратайме.

Колос тоже вылетел после первых матчей. Команда из Ковалевки выступление начала с третьего раунда квалификации. Оба матча против Шахтера из Караганды закончились вничью 0:0, а в серии пенальти более меткими оказались футболисты из Караганды.