Одна з бригад арбітрів відправиться до Таллінна. Тут 19 серпня місцевий футбольний клуб Флора зіграє проти ірландського Шемрок Роверс. Цю гру обслужить бригада арбітрів на чолі з Євгеном Арановським. На лініях йому допомагатимуть Семен Шлончак та Олександр Жуков. Четвертий арбітр — Віталій Романов.

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19 серпня Микола Балакін обслужить матч в турецькому Сівасі між Сівасспором та данським Копенгагеном. На лініях йому допомагатимуть Володимир Володін та Валентин Куцев. Четвертий арбітр — Олександр Дердо.

Варто додати, що в кваліфікації Ліги конференцій виступало і два українські клуби. Однак Ворскла вилетіла від фінського КуПС у другому раунді кваліфікації, зігравши два матчі внічию 2:2 в основний час. Але у матчі-відповіді в Полтаві пропустила вже в екстратаймі.

Колос теж вилетів після перших матчів. Команда з Ковалівки виступ розпочала з третього раунду кваліфікації. Обидва матчі проти Шахтаря з Караганди закінчилися внічию 0:0, а в серії пенальті влучнішими виявилися футболісти з Караганди.