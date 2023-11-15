УЕФА назначил украинских арбитров обслуживать матч трехкратных чемпионов Европы

Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора Евро-2024. Поединок состоится 16 ноября.

Официальная пресс-служба УЕФА сообщила, что на матче квалификации ЧЕ-2024 Кипр – Испания будет работать украинская судейская бригада. Эта игра будет иметь турнирное значение для "Фурии Роха", которая борется за первое место в группе А.

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Главным арбитром поединка на Кипре станет Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

За ВАР отвечают Екатерина Монзуль и ее ассистент Алексей Деревинский. Матч Кипр – Испания состоится 16 ноября и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Добавим, что украинец Виктор Швецов в роли судейского наблюдателя будет работать на матче в группе І Швейцария — Косово (18 ноября).

Турнирное положение в группе А