Украинские рапиристы на Кубке мира отказались выходить на одну дорожку с россиянами
Украинские рапиристы на Кубке мира в Египте в командном первенстве отказались фехтовать с представителями страны-агрессора.
В первом туре украинская команда в составе Андрея Погребняка, Клода Юнеса, Даниила Гойды и Максима Гаравского одолела Сингапур. А в воскресенье, 27 февраля, выпало соперничать с россиянами.
Важно В бою под Киевом погиб эксгравец Карпат Виталий Сапило
Однако наши рапиристы отказались фехтовать с представителями страны-агрессора
Украинцы вышли с плакатом с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!" Их поступок был встречен аплодисментами.
Украинская сторона заявила, что не будет соперничать со страной-агрессором, после чего покинула дорожку. Нашей команде засчитали поражение.
А затем на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров, который проходит в городе Новый Сад (Сербия), украинцы Эмили Конрад выпало фехтовать с россиянкой Анастасией Назаровой. Тем не менее, наша спортсменка в знак протеста против вторжения на территорию Украины отказалась выходить на одну дорожку с представительницей страны-агрессора. Следовательно, ей было засчитано поражение.