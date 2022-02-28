Украинские рапиристы на Кубке мира отказались выходить на одну дорожку с россиянами

Украинские рапиристы на Кубке мира в Египте в командном первенстве отказались фехтовать с представителями страны-агрессора.

В первом туре украинская команда в составе Андрея Погребняка, Клода Юнеса, Даниила Гойды и Максима Гаравского одолела Сингапур. А в воскресенье, 27 февраля, выпало соперничать с россиянами.

Важно В бою под Киевом погиб эксгравец Карпат Виталий Сапило

Однако наши рапиристы отказались фехтовать с представителями страны-агрессора

Украинцы вышли с плакатом с надписью на английском языке: "Остановите Россию, остановите войну. Сохраните Украину, сохраните Европу!" Их поступок был встречен аплодисментами.

Украинская сторона заявила, что не будет соперничать со страной-агрессором, после чего покинула дорожку. Нашей команде засчитали поражение.

А затем на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов и юниоров, который проходит в городе Новый Сад (Сербия), украинцы Эмили Конрад выпало фехтовать с россиянкой Анастасией Назаровой. Тем не менее, наша спортсменка в знак протеста против вторжения на территорию Украины отказалась выходить на одну дорожку с представительницей страны-агрессора. Следовательно, ей было засчитано поражение.