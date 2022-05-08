Специя – Аталанта 1:3
Голы: Верде, 30 – Муриэль, 16, Джимсити, 74, Пашалич, 87
Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел в старте бергамасков на матч 36 тура чемпионата Италии против Специи. В то же время, хавбек Виктор Коваленко, выступающий за Специю на правах аренды из Аталанты, начал поединок на скамье запасных, пишет 24 канал.
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Украинский полузащитник отличился результативным действием в начале матча. 29-летний украинец на 16-й минуте ассистировал открывшему счет Луису Мурьелю.
Видео результативного действия
Хозяева недолго ожидая ответили гостям. На 30-й минуте матча Даниэле Верде завершил сольный проход точным выстрелом в угол ворот.
В середине второго тайма на поле вышел еще один украинец – Виктор Коваленко. К сожалению, более 20 минут игрового времени он не смог отличиться результативными действиями.
За 17 минут до конца основного времени Джимсити выиграл борьбу на подступах к штрафной и мощным ударом приблизил свою команду к победе.
К концу матча Марио Пашалич воспользовавшись пасом Муриэля установил окончательный результат на табло – 1:3.
Аталанта набрала 59 очков и сравнялась с занимающей 6 место Ромой. У Специи осталось 33 балла, и борьба за выживание еще продолжается.
29-летний Руслан в нынешнем сезоне отыграл 40 матчей за Аталанту (10 голов и 7 ассистов).
В этом сезоне на счету Коваленко один гол и четыре голевых передачи в 24 поединках Серии А.