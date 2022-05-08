Специя – Аталанта 1:3

Голы: Верде, 30 – Муриэль, 16, Джимсити, 74, Пашалич, 87

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский вышел в старте бергамасков на матч 36 тура чемпионата Италии против Специи. В то же время, хавбек Виктор Коваленко, выступающий за Специю на правах аренды из Аталанты, начал поединок на скамье запасных, пишет 24 канал.

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Украинский полузащитник отличился результативным действием в начале матча. 29-летний украинец на 16-й минуте ассистировал открывшему счет Луису Мурьелю.

Видео результативного действия

Хозяева недолго ожидая ответили гостям. На 30-й минуте матча Даниэле Верде завершил сольный проход точным выстрелом в угол ворот.

В середине второго тайма на поле вышел еще один украинец – Виктор Коваленко. К сожалению, более 20 минут игрового времени он не смог отличиться результативными действиями.

За 17 минут до конца основного времени Джимсити выиграл борьбу на подступах к штрафной и мощным ударом приблизил свою команду к победе.

К концу матча Марио Пашалич воспользовавшись пасом Муриэля установил окончательный результат на табло – 1:3.

Достойно внимания! Малиновский вместе с Верде лучший по итогам 1 тайма (7,5 от SofaScore). Показал 100-процентную успеваемость дриблинга и проиграл только одно единоборство из 6.

Аталанта набрала 59 очков и сравнялась с занимающей 6 место Ромой. У Специи осталось 33 балла, и борьба за выживание еще продолжается.

29-летний Руслан в нынешнем сезоне отыграл 40 матчей за Аталанту (10 голов и 7 ассистов).

В этом сезоне на счету Коваленко один гол и четыре голевых передачи в 24 поединках Серии А.