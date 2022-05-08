Спеція – Аталанта 1:3

Голи: Верде, 30, – Муріель, 16, Джимсіті, 74, Пашаліч, 87

Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський вийшов у старті бергамасків на матч 36 туру чемпіонату Італії проти Спеції. Водночас хавбек Віктор Коваленко, який виступає за Спецію на правах оренди з Аталанти, розпочав поєдинок на лаві запасних, пише 24 канал.

Дивіться також Філігранний асист Маліновського врятував Аталанту від ганебної поразки: результативне відео

Український півзахисник відзначився результативною дією на початку матчу. 29-річний українець на 16-й хвилині асистував Луїсу Мур’єлю, який відкрив рахунок.

Відео результативної дії

Господарі недовго чикаючи відповіли гостям. На 30 хвилині матчу Даніеле Верде завершив сольний прохід точним пострілом в кут воріт.

У середині другого тайму на поле вийшов ще один українець – Віктор Коваленко. На жаль, більш ніж 20 хвилин ігрового часу він не зміг відзначитись результативними діями.

За 17 хвилин до кінця основного часу Джимсіті виграв боротьбу на підступах до карного майданчику та потужним ударом наблизив свою команду до перемоги.

Під кінець матчу Маріо Пашаліч скориставшись пасом Муріеля встановив остаточний результат на табло – 1:3.

Варте уваги! Маліновський разом з Верде найкращий за підсумками 1 тайму (7,5 від SofaScore). Показав 100-відсоткову успішність дриблінгу та програв лише одне єдиноборство з 6.

Аталанта набрала 59 очок і зрівнялася з Ромою, яка посідає 6 місце. У Спеції залишилося 33 бали, і боротьба за виживання ще триває.