Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.

В стартовом матче основной сетки украинка проиграла россиянке Маргарите Гаспарян (№131 WTA), которая начинала в квалификации – 4:6, 1:6.

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Как прошел матч

Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время украинка совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейкпойнт из пяти.

Россиянка сделала один эйс, реализовала три брейкпойнта из четырех и допустила также четыре двойные ошибки.

Гаспарян во втором круге сыграет против победительницы пары Кристина Младенович – Михаэла Бузарнеску.