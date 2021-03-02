Украинская теннисистка проиграла россиянке на старте престижного турнира WTA
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№124 WTA) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Лионе.
Источник:24 канал
В стартовом матче основной сетки украинка проиграла россиянке Маргарите Гаспарян (№131 WTA), которая начинала в квалификации – 4:6, 1:6.
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Как прошел матч
Матч продолжался 1 час и 24 минуты. За это время украинка совершила четыре двойные ошибки и реализовала один брейкпойнт из пяти.
Россиянка сделала один эйс, реализовала три брейкпойнта из четырех и допустила также четыре двойные ошибки.
Гаспарян во втором круге сыграет против победительницы пары Кристина Младенович – Михаэла Бузарнеску.
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