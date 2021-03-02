Українська тенісистка програла росіянці на старті престижного турніру WTA
Українська тенісистка Катаріна Завацька (№124 WTA) завершила виступи на хардовому турнірі WTA 250 в Ліоні.
Джерело:24 канал
У стартовому матчі основної сітки українка програла росіянці Маргариті Гаспарян (№131 WTA), яка починала в кваліфікації – 4:6, 1:6.
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Як пройшов матч
Матч тривав 1 годину і 24 хвилини. За цей час українка скоїла чотири подвійні помилки і реалізувала один брейкпойнт з п'яти.
Росіянка зробила один ейс, реалізувала три брейкпойнта з чотирьох і допустила також чотири подвійні помилки.
Гаспарян у другому колі зіграє проти переможниці пари Христина Младеновіч – Міхаела Бузарнеску.
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