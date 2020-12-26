Досвідчена українська тенісистка Леся Цуренко розповіла про непросте спілкування з так званими хейтерами. 146 ракетка світу заявила, що отримувала на свою адресу "побажання" про смерть.

В інтерв'ю ютуб-каналу INTERSPORT Україна 31-річна чемпіонка чотирьох турнірів WTA розповіла, що отримує негативні повідомлення різними мовами.

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В основному бажають смерті

За словами тенісистки, найчастіше їй та родині бажають смерті. Також серед побажань – хвороба рак.

Хейтерські повідомлення не тільки з нашого боку прилітають – не тільки російськомовні, різні мови бувають. Різні смислові навантаження – в основному бажають смерті тобі і родичам. "Здохни тварюка" – це взагалі класика. Найчастіше побажання – щоб у мене був рак,

– сказала Цуренко.

Цуренко спробувала знайти пояснення, чому люди пишуть негативні повідомлення. На думку спортсменки, ця злість існує близько десяти хвилин.

"Я вважаю, що люди просто не розуміють, що вони взагалі пишуть. Мені здається, що вони навіть якийсь сенс у це не вкладають. Чиста злість, яка існує 10 хвилин, потім вони остигають і, можливо навіть, видаляють свої повідомлення. Для мене це незрозуміло. Я не така людина, яка навіть у люті, в найгіршому стані здатна сказати людині щось погане", – додала Цуренко.

Що відомо про Цуренко

Українка, яка розпочала професійну кар'єру у 2007 році, є чемпіонкою чотирьох турнірів: Стамбул (2015), Гуанчжоу (2015), Акапулько (2016, 2017).

Також Цуренко фіналістка престижного турніру WTA у Брисбені (2019). Рекордом українки в особистому рейтингу WTA є 23 місце.

Найкращий виступ Цуренко на турнірах серії Гренд Слем – 1/4 фіналу US Open 2018. За даними сайту WTA, призові за всю кар'єру Цуренко складають понад 4 мільйони доларів. У 2020 році Леся заробила понад 130 тисяч доларів.