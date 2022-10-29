Ястремская рассказала о состоянии здоровья после попадания в больницу

Даяна Ястремская изрядно испугала своих поклонников. Украинская теннисистка с сильной болью попала в больницу.

У третьей ракетки Украины обнаружили камень в почке, который привел к невыносимой боли. К счастью, врачи помогли Даяне, которая рассказала о своем состоянии здоровья.

Смотрите также Свитолина впервые выгуляла новорожденную дочь: волшебные фото прогулки младенца

Ястремская: Не могу дождаться возвращения к тренировкам

Ястремская несколько успокоила своих болельщиков. Теннисистка выложила фото с побережья и призналась, что впереди ее еще ждет лечение, но она уже с нетерпением ждет возвращения на корт.

Привет всем. Я чувствую себя лучше, но мне все еще нужно лечиться... Не могу дождаться возвращения к тренировкам,

– подписала фотографию украинка.



Ястремская о состоянии своего здоровья / Фото из инстаграмма теннисистки