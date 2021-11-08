Леся Цуренко – Екатерина Александрова 2:0 (6:4, 7:6)
Цуренко в первом раунде победила россиянку Екатерину Александрову, замыкающую топ-30 WTA.
Смотрите также: Джокович выиграл рекордный 37-й "Мастерс" в карьере и обошел Надаля
Поединок длился 1 час и 39 минут. Украинка ни разу не подала навылет и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.
Леся четвертый раз подряд преодолела стартовый раунд основы на турнирах в этом сезоне. Также на пути к основной сетке она прошла два раунда квалификации.
Украинка обыграла люксембургскую теннисистку Менди Минеллу и румынку Жаклин Кристиан.
- Соперницей Цуренко в следующем раунде станет победительница матча Элисон ван Эйтванк – Синья Краус.
- В турнире принимают участие еще две украинки. В одиночной сетке стартуют Ангелина Калинина и Екатерина Козлова.