Леся Цуренко – Екатерина Александрова 2:0 (6:4, 7:6)

Цуренко в первом раунде победила россиянку Екатерину Александрову, замыкающую топ-30 WTA.

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Поединок длился 1 час и 39 минут. Украинка ни разу не подала навылет и использовала 5 из 10 брейк-пойнтов.

Леся четвертый раз подряд преодолела стартовый раунд основы на турнирах в этом сезоне. Также на пути к основной сетке она прошла два раунда квалификации.

Украинка обыграла люксембургскую теннисистку Менди Минеллу и румынку Жаклин Кристиан.