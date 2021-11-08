Леся Цуренко – Катерина Александрова 2:0 (6:4, 7:6)

Цуренко у першому раунді перемогла росіянку Катерину Александрову, яка замикає топ-30 WTA.

Дивіться також Джокович виграв рекордний 37-й "Мастерс" у кар'єрі та обійшов Надаля

Поєдинок тривав 1 годину та 39 хвилин. Українка жодного разу не подала навиліт та використала 5 з 10 брейк-пойнтів.

Леся вчетверте поспіль подолала стартовий раунд основи на турнірах у цьому сезоні. Також на шляху до основної сітки вона пройшла два раунди кваліфікації.

Українка обіграла люксембурзьку тенісистку Менді Мінеллу та румунку Жаклін Крістіан.