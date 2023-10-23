Украинская теннисистка провела целую неделю на родной земле, насладившись отдыхом в кругу родных. Ангелина Калинина выложила несколько фотографий из столицы Украины, которую закрасила золотая, но военная осень.

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Калинина: Нет места лучше дома

Вторая ракетка страны отметила, что нет лучшего места за дом и поделилась фотографиями своих домашних любимцев, один из которых устроил собачий "дрифт", как это смешно назвала сама спортсменка из Новой Каховки.

Нет места лучше дома. Мне удалось приехать и провести время в Киеве. Лучшая неделя и самая эмоциональная в этом году. Мне повезло, что моя семья и друзья рядом со мной. Но пора прощаться. PS Первое фото, лучший собачий дрифт,

– подписала фотографии теннисистка.



Калинина приехала в Украину / Фото теннисистки



Ангелина Калинина провела время в Киеве / Фото теннисистки



Калинина с домашним любимцем / Фото теннисистки

В другой публикации, которая появилась в инстаграмме теннисистки 23 октября, Калинина выложила осенние фотографии Киева.

Отметим, что новая неделя не принесла изменения позиции Калининой в мировом рейтинге WTA, где она продолжает занимать 27-е место (1677 очков). Ангелина уступает только Элине Светолиной, которая идет по 25-й. Интересно, что теннисистка из Новой Каховки была первой ракеткой страны во время беременности и перерыва карьеры Элины.

Теперь 26-летняя Калинина владеет звание второй ракетки Украины.

В текущем сезоне Калинина заработала более 1,1 миллионов долларов.

Последний раз Ангелина выходила на корт 13 октября, когда проиграла в 1/4 финала китаянке Чжэн Циньвэнь.