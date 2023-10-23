Українська тенісистка провела цілий тиждень на рідній землі, насолодившись відпочинком у колі рідних. Ангеліна Калініна виклала декілька світлин зі столиці України, яку зафарбувала золота, але воєнна осінь.

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Калініна: Немає місця кращого за дім

Друга ракетка країни зазначила, що немає кращого місця за рідну домівку та поділилась світлинами своїх домашніх улюбленців, один із яких влаштував собачий "дрифт", як це кумедно назвала сама спортсменка із Нової Каховки.

Немає місця кращого за дім. Мені пощастило приїхати і провести час у Києві. Найкращий тиждень і найемоційніший у цьому році. Мені пощастило, що моя сім'я і друзі поруч зі мною. Але час прощатися. P.S. Перше фото, найкращий собачий дрифт,

– підписала світлини тенісистка.



Калініна приїхала в Україну / Фото тенісистки



Ангеліна Калініна провела час у Києві / Фото тенісистки



Калініна з домашнім улюбленцем / Фото тенісистки

В іншій публікації, яка з'явилась в інстаграмі тенісистки 23 жовтня, Калініна виклала осінні світлини Києва.

Відзначимо, що новий тиждень не приніс зміни позиції Калініної у світовому рейтингу WTA, де вона продовжує займати 27-ме місце (1677 очок). Ангеліна поступається лише Еліні Світоліній, яка йде 25-ю. Цікаво, що саме тенісистка із Нової Каховки була першою ракеткою країни під час вагітності та перерви кар'єри Еліни.

Тепер 26-річна Калініна володіє звання другої ракетки України.

У поточному сезоні Калініна заробила понад 1,1 мільйона доларів.

Востаннє Ангеліна виходила на корт 13 жовтня, коли програла в 1/4 фіналу китаянці Чжен Ціньвень.