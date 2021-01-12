Украинская спортсменка оригинальным способом объявила о беременности: фото
29-летняя украинская синхронистка Анна Волошина трогательно объявила о своей беременности.
Волошина, дважды становившаяся чемпионкой Европы, опубликовала в инстаграме свое подводное фото с животиком.
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На вопрос одного из подписчиков: "Доны?", Волошина ответила: "Да, девичье царство", дав понять, что речь идет о девочке.
Первая беременность Волошиной
Два года назад Волошина также оригинально сообщила о своей беременности. Спортсменка подошла в халате к бассейну и открыла его, продемонстрировав округлившийся живот. "Сюрприз! Самое главное, что произошло в моей жизни", – подписала видео Волошина.
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