Чернігівська "Юність" отримала від дортмундської "Боруссії" 136,5 тисяч євро за перехід українського вінгера Андрія Ярмоленко з київського "Динамо" в серпні 2017 року.

Як повідомляє на своїй сторінці в Facebook юрист Юрій Юрченко, СДЮШОР "Юність" отримала від дортмундської "Боруссії" платіж солідарності.

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Повідомляється, що далі піде боротьба за інші 150 тисяч євро за перехід українця.

ФК "Боруссія" все-таки виплатив СДЮШОР "Юність" 136,5 тисяч євро платежу солідарності згідно з рішенням ФІФА! Далі – боротьба за решту коштів спортшколи в розмірі 150 тисяч євро з притягненням винних до кримінальної відповідальності!,

– написав Юрченко.

Що відомо про скандал з платежем солідарності?

Андрій Ярмоленко перейшов з "Динамо" у "Боруссію" 28 серпня 2017 року. Через махінації з трансфером у березні 2018 було відкрито кримінальне провадження в Україні.

Підозру вручили директору ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" Олександру Салію. Саме він отримав платіж солідарності від "Динамо" за трансфер Ярмоленко. Сума платежу склала лише 150 тисяч євро, а не 301 тисячу євро.

Найважливіше те, що ГО "Чернігівський обласний клуб "Юність" не мала ніякого відношення до Спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з футболу "Юність".

Громадська організація була створена лише у 2015 році та не займалася вихованням Ярмоленка. При цьому в підписаних документах між ГО та "Динамо" вказано, що "сторони домовилися про те, що вищевказана обумовлена сума (в розмірі 150 тисяч євро) є повною та остаточною сумою відповідальності "Динамо" перед "Клубом" (Юність) і "Клуб" не матиме будь-яких претензій до "Динамо" щодо солідарних виплат".

24 жовтня стало відомо, що ФІФА відкрила дисциплінарне провадження проти київського "Динамо" та дортмундської "Боруссії".