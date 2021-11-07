Украинская школа бокса еще раз доказала свой высокий уровень, – Зеленский поздравил Захареева

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Юрия Захареева с победой на чемпионате мира. Захареев стал самым молодым украинским чемпионом мира по боксу.

Захареев – самый молодой украинский чемпион по боксу

Президент Украины отметил, что "украинская школа бокса в очередной раз доказала свой высокий уровень". Юрий стал шестым украинским чемпионом мира по боксу.

Как это было 19-летний украинец Юрий Захареев стал чемпионом мира по боксу, победив в финале россиянина

Наши болельщики ждали этой победы четыре года! Поздравляю Юрия с "золотом" и желаю дальнейших достижений на спортивном пути!,

– отметил Зеленский.

Также Зеленский отметил работу наставника Захареева – Игоря Юрескула.

"Хочу отдельно поблагодарить заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула, который не только подарил Юрию путевку в спортивную жизнь, но и воспитал настоящего чемпиона!", – резюмировал президент.



Юрий Захареев и Игорь Юрескул / Фото facebook.com/zelenskiy95

Кроме Захареева, чемпионами мира становились пятеро украинцев:

Василий Ломаченко (2009, 2011);

Тарас Шелестюк (2011);

Евгений Хитров (2011);

Александр Усик (2011);

Александр Хижняк (2017).

Текст публикации Владимира Зеленского

Украинская школа бокса в очередной раз доказала свой высокий уровень! 19-летний Юрий Захареев одержал победу на чемпионате мира по боксу, который состоялся в Белграде. В весовой категории до 71 килограмма наш боец уверенно одолел россиянина, 28-летнего Вадима Мусаева.

Юрий стал самым молодым украинским чемпионом по боксу. Наши болельщики ждали этой победы четыре года! Поздравляю Юрия с "золотом" и желаю дальнейших достижений на спортивном пути!

Хочу отдельно поблагодарить заслуженного тренера Украины Игоря Юрескула, который не только подарил Юрию путевку в спортивную жизнь, но и воспитал настоящего чемпиона!