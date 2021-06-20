Погибла призерка чемпионатов Украины

На момент смерти Долган был всего 21 год. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "бегущей за Солнцем". Легкого бега тебе в вечность, девочка,

– написала Лана Ветрова.

Что известно о Екатерине Долган