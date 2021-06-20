Погибла призерка чемпионатов Украины
На момент смерти Долган был всего 21 год. Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.
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Еще два дня назад она участвовала в своем очередном забеге в Сумах. И впереди была еще вся жизнь, масса планов, побед и мечтаний. Когда мы готовили ее рекорд, мы назвали Катю "бегущей за Солнцем". Легкого бега тебе в вечность, девочка,
– написала Лана Ветрова.
Что известно о Екатерине Долган
- Екатерина Долган жила в городе Прилуки, что на Черниговщине. Училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания.
- Она рекордсменка Национального Реестра Рекордов Украины в номинации "Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере".
- 9 сентября 2020 года девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Долган пробежала за 5 часов 51 километр без перерыва на отдых.
- Она кандидатка в мастера спорта по легкой атлетике и призер чемпионатов Украины.