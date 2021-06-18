Легенда туринского клуба умер в возрасте 92 лет. К своему очередному дню рождения он не дожил считанные недели, ведь 4 июля он бы мог отпраздновать 93 года.
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Коротко о карьере Бониперти
- Бониперти всю свою карьеру посвятил Ювентусу – с 1946 по 1961 годы. За это время он провел 443 матча, в которых отметился 178 голами.
- Нападающий долго удерживал звание главного бомбардира Ювентуса, пока в 2006-м новый рекорд не установил Алессандро Дель Пьеро (всего 289 мячей).
- После завершения карьеры игрока Бониперти достиг успеха и на руководящей должности. За 19 лет его президентства (1971-1990) Ювентус выиграл 9 титулов чемпиона Италии, 4 Кубка Италии, Кубок чемпионов, Кубок обладателей кубков, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.