Легенда туринского клуба умер в возрасте 92 лет. К своему очередному дню рождения он не дожил считанные недели, ведь 4 июля он бы мог отпраздновать 93 года.

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Коротко о карьере Бониперти