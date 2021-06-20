Загинула призерка чемпіонатів України
На момент смерті Долган був всього 21 рік. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
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Ще два дні тому вона брала участь у своєму черговому забігу в Сумах. І попереду було ще все життя, маса планів, перемог і мрій. Коли ми готували її рекорд, ми назвали Катю "Та, що біжить за Сонцем". Легкого бігу тобі у Вічність, дівчинко,
– написала Лана Вєтрова.
Що відомо про Катерину Долган
- Катерина Долган жила в місті Прилуки, що на Чернігівщині. Навчалася у Київському університеті Драгоманова на кафедрі фізичного виховання.
- Вона рекордсменка Національного Реєстру Рекордів України в номінації "Найтриваліший безперервний біг на біговому тренажері".
- 9 вересня 2020 року дівчина встановила рекорд, подолавши максимальну відстань на спортивному тренажері. Долган пробігла за 5 годин 51 кілометр без перерви на відпочинок.
- Вона кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики та призерка чемпіонатів України.