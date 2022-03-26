Украинская пара снялась с финала чемпионата мира по фигурному катанию

Украинская пара фигуристов в танцах на льду Александра Назарова и Максим Никитин не сразятся в финале на чемпионате мира. Дуэт добровольно снялся с соревнований.

Пара не завершает соревнования

Украинские фигуристы сообщили, что приняли это решение по "личным причинам". Они стали уже второй парой из Украины, которая так сделала – София Голиченко и Артем Даренский тоже снялись после короткой программы.

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В последний месяц Назарова и Никитин провели без подготовки и тренировок. Украинская пара из Харькова, Александре удалось раньше выехать из родного города, а Максим больше трех недель находился под обстрелами.

На чемпионате мира украинцы выступили в ритм-танце, впервые танцевали под новую музыку и сделали это в тренировочной форме.

Их выступление судьи оценили 16 местом, что позволило Назаровой и Никитину пройти в финал соревнований. На лед вышла 31 пара из разных стран.

За основу взята песня Джамалы "1944", также была вставка "Ой в лугу красная калина" в исполнении Андрея Хливнюка.