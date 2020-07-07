Украинская олимпийская чемпионка Серебрянская стала мамой в 42 года: милое фото
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская в 42 года во второй раз стала мамой. Украинская спортсменка родила сына.
Малыш появился на свет 7 июля. Об этом счастливая мама сообщила на своей странице в Instagram и показала фото с новорожденным.
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"Встреча с моим мальчиком состоялась! 4 кг 200 гр счастья уже можно обнимать и целовать", – написала Серебрянская. На фото она целует маленькие ножки малыша.
Добавим, что у Екатерины Серебрянской также есть 20-летний сын Евгений. Личную жизнь спортсменка не афиширует.
Екатерина Серебрянская с сыном Евгением / Фото: instagram.com/serebrianska_life
Кто такая Екатерина Серебрянская?
- 42-летняя Екатерина Серебрянская – дочь известного футболиста Олега Серебрянского и тренера по художественной гимнастике Любови Серебрянской.
- Екатерина – абсолютная чемпионка мира (1995), Европы (1996) и победительница Олимпийских игр 1996 года в Атланте.
Екатерина Серебрянская / Фото: instagram.com/serebrianska_life