Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". Выступает она на позиции крайнего нападающего. Но кроме игры в волейбол может похвастаться и модельной внешностью, чем и пользуется.

На своей странице в Instagram 23-летняя девушка выложила несколько фотосессий, пишет 24 канал.

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На одной из них Людмила Осачук позирует с волейбольным мячом и в соблазнительном белье. А одно из фото подписывает: "Может, кто-то полюбит волейбол".

Еще одну фотосессию в белье девушка выложила позже. Правда, в этот раз вместо волейбольного мяча компанию ей составила собака бойцовской породы доберман.

Напомним, что Людмила Осачук выступает за луцкую команду "Волынь-Университет-ОДЮСШ", которая играет в украинской женской Суперлиге. В этом сезоне в чемпионате не был определен победитель и призеры, ведь турнир пришлось прервать из-за эпидемии коронавируса и введенного карантина. Луцкая команда в то время шла на шестом месте в турнирной таблице.