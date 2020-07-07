Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська в 42 роки вдруге стала мамою. Українська спортсменка народила сина.

Малюк з'явився на світ 7 липня. Про це щаслива мама повідомила на своїй сторінці в Instagram і показала фото з новонародженим.

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"Зустріч з моїм хлопчиком відбулася! 4 кг 200 гр щастя вже можна обіймати і цілувати", – написала Серебрянська. На фото вона цілує маленькі ніжки малюка.

Додамо, що у Катерини Серебрянської також є 20-річний син Євген. Особисте життя спортсменка не афішує.



Катерина Серебрянська з сином Євгеном / Фото: instagram.com/serebrianska_life

Хто така Катерина Серебрянська?

42-річна Катерина Серебрянська – дочка відомого футболіста Олега Серебрянського і тренера з художньої гімнастики Любові Серебрянської.

Катерина – абсолютна чемпіонка світу (1995), Європи (1996) і переможниця Олімпійських ігор 1996 року в Атланті.



Катерина Серебрянська / Фото: instagram.com/serebrianska_life