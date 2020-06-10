Украинская модель Мила Кузнецова хочет попробовать свои силы в спорте. Девушка в сентябре 2020 года проведет свой первый бой в ММА.

Сначала обладательница 13-го размера груди планировала заняться профессиональным боксом, но потом решила, что это будут смешанные единоборства. Об этом сообщает Klitschko Brothers.

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Еще до начала пандемии посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе,

– сказала Мила.

Она заявила, что начнет заниматься с тренером после того, как страна победит пандемию COVID-19.



Мила Кузнецова / фото champion.com.ua

Теперь девушка рассказала, что, когда откроют международное авиасообщение, она полетит в Таиланд. Там она начнет свою подготовку к бою под руководством известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя называют украинским МакГрегором.

Кузнецова проведет выставочный поединок. Ее соперница еще не определена. Сейчас рассматриваются три варианта: американка, россиянка и британка.

Организатор мероприятия российский бизнесмен и блогер Максим Мернес планирует пригласить на вечер MMA легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Что известно о Кузнецовой?

Мила участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 года. На данный момент на ее Instagram-канале более 550 тысяч подписчиков. 32-летняя Мила работала помощником адвоката.