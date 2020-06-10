Украинская модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди проведет дебютный бой в ММА: фото
Украинская модель Мила Кузнецова хочет попробовать свои силы в спорте. Девушка в сентябре 2020 года проведет свой первый бой в ММА.
Сначала обладательница 13-го размера груди планировала заняться профессиональным боксом, но потом решила, что это будут смешанные единоборства. Об этом сообщает Klitschko Brothers.
Смотрите также В сеть попало пикантное фото самой сексуальной спортивной журналистки планеты
Еще до начала пандемии посетила в Киеве музей Кличко. Посмотрела на чемпионские пояса Виталия и Владимира, надела перчатки и даже немного поработала на груше. Вдохновилась настолько, что решила попробовать себя в боксе,
– сказала Мила.
Она заявила, что начнет заниматься с тренером после того, как страна победит пандемию COVID-19.
Мила Кузнецова / фото champion.com.ua
Теперь девушка рассказала, что, когда откроют международное авиасообщение, она полетит в Таиланд. Там она начнет свою подготовку к бою под руководством известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя называют украинским МакГрегором.
Кузнецова проведет выставочный поединок. Ее соперница еще не определена. Сейчас рассматриваются три варианта: американка, россиянка и британка.
Организатор мероприятия российский бизнесмен и блогер Максим Мернес планирует пригласить на вечер MMA легенду смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Что известно о Кузнецовой?
Мила участвовала в конкурсе Miss Universe Plus Size 2019 года. На данный момент на ее Instagram-канале более 550 тысяч подписчиков. 32-летняя Мила работала помощником адвоката.