Українська модель Міла Кузнєцова хоче спробувати сили у спорті. Дівчина у вересні 2020 року проведе свій перший бій у ММА.

Спочатку володарка 13-го розміру грудей планувала зайнятися професійним боксом, але потім вирішила, що це будуть змішані єдиноборства. Про це повідомляє Klitschko Brothers.

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Ще до початку пандемії відвідала в Києві музей Кличко. Подивилася на чемпіонські пояси Віталія та Володимира, одягла рукавички і навіть трохи попрацювала на груші. Надихнулася настільки, що вирішила спробувати себе в боксі,

– розповідала спочатку Міла.

Вона заявляла, що почне займатися з тренером після того, як країна переможе пандемію COVID-19.



Міла Кузнєцова / фото champion.com.ua

Тепер дівчина розповіла, що, коли відкриють міжнародне авіасполучення, вона полетить до Таїланду. Там вона почне свою підготовку до бою під керівництвом відомого бійця ММА Аскара Можарова, якого за стиль ведення бою називають українським Макгрегором.

Кузнєцова проведе виставковий поєдинок. Її суперниця ще не визначена. Зараз розглядаються три варіанти: американка, росіянка і британка.

Організатор заходу російський бізнесмен і блогер Максим Мернес планує запросити на вечір MMA легенду змішаних єдиноборств Конора Макгрегора.

Що відомо про Кузнєцову?

Міла брала участь у конкурсі Miss Universe Plus Size 2019 року. На цей момент на її Instagram-каналі понад 550 тисяч підписників. 32-річна Міла працювала помічником адвоката.