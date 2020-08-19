Украинская легкоатлетка Алина Шух победила в многоборье на командном чемпионате Украины, который прошел в Луцке.

Шух заработала 6 386 очков. Это лучший результат сезона в мире. Также украинка улучшила свой собственный рекорд, сообщает НОК Украины.

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В 2017 году Шух выиграла чемпионат Европы U-20 в Гроссето, Италия, набрав 6 381 очко. В Луцке 21-летней легкоатлетке, наконец, удалось превзойти это достижение

Результаты Алины Шух в отдельных дисциплинах:

100 м з/б – 14,11 с

Прыжки в высоту – 1,91 м

Толкание ядра – 13,94 м

200 м – 26,62 с

Прыжки в длину – 6,14 м

Метание копья – 53,64 м

800 м – 2: 11,31 мин