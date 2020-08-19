Українська легкоатлетка Аліна Шух перемогла в багатоборстві на командному чемпіонаті України, який пройшов у Луцьку.

Шух заробила 6386 очок. Це найкращий результат сезону в світі. Також українка поліпшила свій власний рекорд, повідомляє НОК України.

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У 2017 році Шух виграла чемпіонат Європи U-20 в Гроссето, Італія, набравши 6381 очки. У Луцьку 21-річної легкоатлетці, нарешті, вдалося перевершити це досягнення

Результати Аліни Шух в окремих дисциплінах:

100 м з/б – 14,11 с

Стрибки у висоту – 1,91 м

Штовхання ядра – 13,94 м

200 м – 26,62 с

Стрибки в довжину – 6,14 м

Метання списа – 53,64 м

800 м – 2:11,31 хв