"Эта победа за мир"

Сразу после начала войны известная бегунья на длинные дистанции вместе с дочерью покинула Николаев, не успев даже нормально собрать вещи. Позже она узнала, что ее дом был разрушен.

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Спортсменка выехала в Польшу, она рассказала, что столкнулась с трудом на пересечении границы, поскольку пришлось часами ждать в огромной очереди.

Валентина оставила дочь в Кракове у волонтеров, а сама отправилась в Израиль. Здесь она смогла уговорить организаторов марафона включить ее в участников.

На старт она вышла без настоящего тренировочного процесса, в одежде и обуви, которые ему дали в Польше, совершенно не рассчитывая на победу. Однако наша спортсменка смогла выиграть турнир.

31-летняя спортсменка стала лучшей среди женщин, пробежав дистанцию ​​за 2 часа, 45 минут и 54 секунды.

"Я постоянно в стрессе и очень нервничаю из-за всего, что происходит в Украине, но в какой-то мере это и помогло мне. Это была очень тяжелая гонка, она была очень холмистая", – сказала легкоатлетка.

Эта победа за мир, за мир в моей стране, и не только в моей стране – за мир во всем мире,

– подчеркнула Веретская.

До войны она заняла первое место в марафоне в Албании 17 октября и заняла третье место в марафоне Гутенберга в Майнце (Германия) в мае 2019 года.