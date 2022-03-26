"Ця перемога за мир"

Відразу після початку війни відома бігунка на довгі дистанції, разом із донькою покинула Миколаїв, не встигнувши навіть нормально зібрати речі. Пізніше вона дізналася, що її будинок було зруйновано.

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Спортсменка виїхала до Польщі, вона розповіла, що зіштовхнулася з труднощами на перетині кордону, оскільки довелося годинами чекати у величезній черзі.

Валентина залишила дочку в Кракові у волонтерів, а сама вирушила до Ізраїлю. Тут вона змогла умовити організаторів марафону включити її до учасників.

На старт вона вийшла без справжнього тренувального процесу, в одязі та взутті, які йому дали в Польщі, абсолютно не розраховуючи на перемогу. Проте наша спортсменка змогла виграти турнір.

31-річна спортсменка стала найкращою серед жінок, пробігши дистанцію за 2 години, 45 хвилин та 54 секунди.

"Я постійно в стресі та дуже нервуюся через все, що відбувається в Україні, але якоюсь мірою це й допомогло мені. Це була дуже важка гонка, вона була дуже горбиста", – сказала легкоатлетка.

Ця перемога за мир, за мир у моїй країні, і не тільки в моїй країні – за мир у всьому світі,

– наголосила Веретська.

До війни вона посіла перше місце в марафоні в Албанії 17 жовтня і посіла третє місце в марафоні Гутенберга у Майнці, Німеччина, у травні 2019 року.