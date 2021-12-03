Украинская каратистка лучшая в мире: Терлюга возглавила мировой рейтинг

Всемирная федерация каратэ опубликовала обновленный рейтинг спортсменов. Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио Анжелика Терлюга названа лучшей каратисткой в мире в весовой категории до 55 килограммов.

Украинка в очередной раз лучшая

Украинка вновь возглавила рейтинг, несмотря на то, что ей не удалось победить ни на Олимпиаде, ни на чемпионате мира. В обеих финальных поединках она уступила представительнице Болгарии Ивет Горановой.

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Сама же обидчица Терлюги расположилась на 10 строчке. В мировой классификации Анжелика опережает каратистку из Бразилии Валерию Кумидзаки, а также россиянку Анну Чернышову.

Украинке впервые удалось возглавить мировой рейтинг в 2018 году.

Также еще 5 представителей Украины попали в топ-10 мирового рейтинга.

Станислав Горуна оказался на третьей строчке в весе до 75 килограммов. Ризван Талибов занимает шестое место в весе от 84 килограммов. Также на шестую строчку поднялась Анита Серегина в категории до 61 килограмма. Галина Мельник – седьмая в весе до 68 килограммов. Екатерина Кривая разместилась на девятом месте в весовой категории до 50 килограммов.