Украинская каратистка, которая воспитывает будущих чемпионов: эксклюзив с Екатериной Кривой

Екатерина Кривая – универсальная каратистка с железными нервами. Спортсменка успевает совмещать не только собственные тренировки, но и работу с детьми. Девушка эксклюзивно для Спорт 24 рассказала о трудностях в работе с юным поколением, мотивации детей, денежном вознаграждении 50 гривен и карате вне Олимпиады.

Поддержка от чемпионки

Екатерина Кривая горячо поддерживала наших спортсменов на Олимпиаде-2020. Девушка смотрела чуть ли не все соревнования и переживала за земляков. Каратистка специально выставляла будильник на утреннее время, чтобы посмотреть выступления украинских олимпийцев.

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Как призналась сама Екатерина, то переживала за всех. Отметим, что карате впервые было включено в олимпийскую программу. Украина же в Токио получила сразу две награды – "серебро" Анжелики Терлюги и "бронза" Станислава Горуны.

Почему в Париже не будет карате?

Существует много версий, почему карате не включают в программу Олимпийских игр. Предварительно планировалось, что наш вид спорта будет включен в Париже-2024. Кто-то говорит, что здесь привлечена финансовая часть, а кто-то, что есть определенные конфликты между сторонами. В душе еще есть маленькая надежда, что каратисты таки смогут выступить на следующей Олимпиаде. Очень жаль, что так складываются дела, ведь карате не менее зрелищный вид спорта, чем любой другой,

– ответила Кривая.

Спортсменка рассказала, возникало ли у нее желание перейти в другой вид спорта ради того, чтобы поехать на Олимпийские игры: "Во время карантина. Шучу, не было. Карате бы обиделось на меня за такие мысли. Да, Олимпиада – это мечта каждого спортсмена, но не Олимпийскими играми одними. Есть много классных турниров".



Богдан Игорь и Екатерина Кривая / Фото с facebook.com/kateryna.kryva

Отметим, что Екатерина – "универсальный боец". Она успевает совмещать свои тренировки и работу с детьми. Уже в пятом классе каратистка определилась со своим будущим. Правда, в девятом классе в ее голове промелькнула мысль о юридическом образовании. Но продержалась она недолго. Когда девушка поступала в ВУЗ, понимала, что ее будущее будет связано с работой с детьми.

Екатерина Кривая – строгая тренер?

На тренировках нужно быть строгой, держать дисциплину и быть примером для детей. А вот за пределами тренировочного зала можем поехать где-то отдохнуть и расслабиться. Нужно научить детей правильно расставлять границы между тренировками и отдыхом,

– рассказала украинская спортсменка.

"Недавно во время поездки в Карпаты ребята что-то не поделили между собой в своей комнате. После чего мы вышли на улицу, ребята постояли пять минут на кулачках, а потом 30 кругов бегали вокруг коттеджа, а последние 10 пробежали держа друг друга за руки. После этого были все вежливые", – сказала наставница.

"В целом тренирую около 35-40 детей. В моих группах есть детки от 5-6 лет, а старшая группа состоит из детей в возрасте 12-13 лет. Это уже мои воспитанники, которые пришли ко мне с детства и начинают дышать в спину. Есть фотографии с ними, когда они еще маленькие, а теперь они почти одинаковые со мной по росту. Это очень круто", – рассказала Екатерина о работе с детьми.



Релакс после изнурительных тренировок / Фото из facebook.com/kateryna.kryva

"Стараюсь не бросать сразу детей в эту безумную гонку"

Тренер отличается своим подходом к работе. Екатерина хочет постепенно выводить своих воспитанников на новый уровень. Иначе дети могут просто перегореть и бросить карате.

Обычно участвуем в областных и городских соревнованиях, ездили на соревнования в Киев.

Придерживаюсь того мнения, что с детства не нужно возить детей по всем возможным международным соревнованиям. Есть много наставников, которые возят своих подопечных на всевозможные соревнования. Однако существует риск, что ребенок быстро покажет результат, перегорит и забросит карьеру. Стараюсь не бросать их сразу в эту безумную гонку, все должно происходить постепенно, шаг за шагом,

– заявила Кривая.

Работа с детьми отнимает много сил, поэтому эмоциональные перегорания также присутствуют. Екатерина призналась, что работа со старшей группой приносит большой кайф и удовольствие. Когда воспитанники более сознательно понимают, куда им нужно расти и являются настоящими фанатами своего дела.



Юные воспитанники Екатерины Кривой / Фото из facebook.com/kateryna.kryva

"Получали от меня 50 гривен за сложную технику или победу"

Интересно, что наставница находит интересные мотивационные подходить к детям. Екатерина уже с первых шагов в карате понимает, ребенок сам решил заниматься, или это прихоть родителей: "Нужно поощрить детей дальше продолжать посещать тренировки. Иногда, когда видишь, что дальше ничего не получается, то лучше его отпустить".

Около 90 процентов моих воспитанников продолжают тренироваться под моим руководством. Уже вскоре они смогут принять участие в соревнованиях среди кадетов. С каждым годом их тренировки становятся все сложнее и интереснее, поэтому бывали такие случаи на соревнованиях, когда кто-то мог получить от меня 50 гривен за сложную технику или победу на соревнованиях. Ищу разнообразные методы поощрения,

– рассказала тренер.

У Катерины есть надежное плечо – ее брат, который всегда поможет в сложную минуту. Именно он тренирует ее воспитанников, когда сестра отсутствует в Украине из-за соревнований.

Удается совмещать свои тренировки с работой с детьми. Когда очень сложно, то на помощь приходит брат, который также является тренером по карате. У него есть свои группы, но всегда готов помочь,

– сказала Катерина.



Екатерина Кривая с братом / Фото из facebook.com/kateryna.kryva

Кто из украинских спортсменов мог бы составить Екатерине Кривой конкуренцию на татами?

Оксана Ливач – быстрая девушка, которая борется на характере. Добавлю сюда Дарью Белодед и из мужчин Жана Беленюка. Вся тройка сформирована из похожих видов спорта. Но все спортсмены с волевым характером, которые всегда хотят побеждать. Самой неудобной соперницей из этого трио будет Оксана. Я являюсь одной из самых высоких каратисток в своей весовой категории, в меня легче попасть. Поэтому с такими быстрыми и низенькими соперницами мне очень некомфортно бороться,

– рассказала каратистка.

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"Мне нравится то, чем занимаюсь, поэтому мотивация мне не нужна"

Екатерина рассказала, что в сборной Украины есть хорошая замена, которая уже дышит в спину опытным каратисткам команды. Поэтому на отдых времени просто нет. Девушка еще имеет много нереализованных целей, поэтому дополнительная мотивация ей не нужна.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, получаю удовольствие. Поэтому мотивация мне не нужна. Целей еще очень много. Впереди этапы Karate1 Premier League, чемпионат мира, Всемирные и Европейские игры. Есть соревнования, которые будут контрольными к чемпионату мира, где можно проверить свою готовность и определить свои проблемные стороны,

– откровенно рассказала украинка.



Екатерина Кривая, Станислав Горуна и Анита Серегина / Фото из facebook.com/kateryna.kryva

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В каком виде спорта Екатерина Кривая может составить достойную конкуренцию, кроме карате?

Девушка рассказала, что в детстве была активным ребенком, поэтому вся ее жизнь была связана со спортом. С детства Екатерина в своем городке занималась легкой атлетикой. Однако все это было лишь на любительском уровне.

Мне нравится фехтование. Почему фехтование похоже на карате? Есть общая особенность – нужно почувствовать и поймать момент атаки. В какое время лучше встать в оборону, а когда прибавить в скорости. Думаю, что смогла бы составить достойную конкуренцию в легкой атлетике, которой занималась в детстве. Однако все это было на любительском уровне. Когда училась в школе, то ездила на областные соревнования по настольному теннису. Люблю побегать в футбол,

– отметила девушка.

Как добиться успеха родившись в маленьком городке? Желание. Кто, чтобы не говорил, но от желания зависит все. Хотелось изменить себя и развиваться, поэтому я здесь, где есть сейчас,

– ответила Екатерина Кривая.