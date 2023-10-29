В субботу, 28 октября, украинка Анжелика Терлюга завоевала свою первую медаль на чемпионатах мира. 31-летняя одесситка стала обладательницей бронзовой награды.

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Анжелика вполне закономерно могла претендовать на медаль высшего достоинства. Однако иного мнения были судьи на чемпионате мира. Они фактически украли "золотой" финал у Терлюги, лишив ее мечты завоевать награду высшей пробы.

Сегодня титулованная украинская объявила, что этот чемпионат мира последний в ее карьере.

Следующий чемпионат мира через два года, я сразу скажу, не хочу ждать. Это решение было принято уже давно. Потому с этим турниром моя история закончилась именно так. Я не прощаюсь со спортом, просто этот чемпионат мира был особенным,

– написала Терлюга в Инстаграм.

Следующий чемпионат мира по карате состоится в 2025 году. На Олимпиаде в Токио-2020 Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль для Украины. Однако в программе Игр-2024 карате уже не будет в программе соревнований.