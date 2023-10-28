Но бой в бронзовом финале все же прошел. Анжелика вышла на татами, а ее оппонентка из Ирана – нет. Анжелика Терлюга эксклюзивно для сайта 24 Канала прокомментировала полученную без борьбы "бронзу".

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Терлюга: У меня были такие мнения, вообще не приходить

Хорошо, что я собралась и пришла сегодня в зал, потому что у меня были такие мысли вообще не приходить. Просто я три ночи нормально не спала, потому что всякий раз, когда я закрывала глаза, я просто представляла эту всю картинку, которая произошла среду со мной. Но я это сделала, потому что мой муж рядом, люди близкие рядом, они просто попросили меня собраться и сделать эту медаль для них, для себя.

Сегодня я не дралась, потому что иранская спортсменка в среду, в отрадных поединках, получила серьезную травму. Насколько я поняла, что-то стало с коленом, и она не может просто даже ходить. Я пришла в зал, начала разминку, и только в конце, за 10 минут до выхода на поединок, я узнала, что соперницы не будет. Вот такая история.

Украинская каратистка, вице-чемпионка Олимпийских игр – лидер в своей весовой категории до 55 килограммов. Для полного комплекта золотых медалей в этом сезоне ей не хватало, только золото с чемпионата мира. И именно это была ее главная цель на старте в Будапеште.

Очень сложный для меня чемпионат мира. Не довольна абсолютно результатом, который имею. У меня украли мой финал, все это видели. Позже я опубликую полуфинал, который был настоящим. Все там было честно, абсолютно выигран мой поединок.

Я как спортсменка выполняю свою работу на татами, и я ее выполнила. 20 минут после поединка, когда я уже была полностью разорена эмоционально, когда я уже радовалась, выдавала интервью, переоделась, меня просто бросили на середину татами, середину поединка, и сказали: "А теперь ты проигрываешь, иди и выиграй еще раз.

Как повлияет этот случай с судейством на чемпионате мира на вашу дальнейшую карьеру?

Как я уже написала в своем посту, на этот момент, несправедливость убила во мне всю любовь к этому виду спорта, потому что я не понимаю, как люди, занимающие должности, включающие секундомер, должны решать мою судьбу, и какие правила просто невероятно бешеные. То, что произошло, это просто бред, у меня нет других слов. И спрашивать меня через 3-4 дня после этого, хочу ли я продолжить свою карьеру, лучше не спрашивать.

Я сейчас в таком трансе, и мне нужно не знать сколько времени, месяц, два, пол года, год. Но то, что я решила не ждать следующего Чемпионата мира, потому что многие люди в комментариях пишут: "Да, ладно, через два года...".

Нет. Для людей это так кажется. Это два года, она выйдет и покажет. А держать себя в такой идеальной форме два года, как я показала последние два года, когда выиграла два континентальных турнира, Европейские Игры, Всемирные Игры, два года подряд я гранд-винер. И этот мир, это должен быть мой мир. Как минимум, мой финал, и там дальше мы бы уже смотрели, лучше ли я, или турчанка.

Такой сезон, еще раз повторить, еще два года выдать. К тому же мне уже в марте будет 32, кто понимает спорт, спортсмены и так далее, они должны понимать, насколько для меня было важно, чтобы все было здесь справедливо, и чтобы я была в финальной именно.

На чемпионате мира украинская сборная завоевала три бронзовые медали. Кроме Анжелики Терлюги свои бронзовые финалы выиграли Андрей Заплитный и Валерий Чоботар. Валерий – капитан украинской команды – эффектно победил нейтрального атлета из России Эдуарда Гаспаряна.