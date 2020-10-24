Двукратная чемпионка мира по дзюдо в весе до 48 килограмм Дарья Белодед в Будапеште на турнире серии IJF World Judo Tour – Большой шлем завоевала бронзовую медаль.

В 1/4 финала украинка уступила двукратной чемпионке Европы Андре Читу из Румынии. Об этом пишет 24 канал.

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Первое поражение Белодед за полтора года

В конце 3-й минуты Дарья наткнулась на контрприем и пропустила бросок, который судьи оценили оценкой "ваза-ари". В оставшееся время украинке не удалось отыграться.

Стоит отметить, что Дарья впервые выступала в категории до 52 килограмм. Ранее она боролась за награды в категории до 48 килограмм.

Таким образом, Белодед проиграла впервые с 29 марта 2019 года. Ее победная серия насчитывала 20 схваток.