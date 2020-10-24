Українська дзюдоїстка Білодід програла вперше за півтора року
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо у вазі до 48 кілограм Дарія Білодід в Будапешті на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом завоювала бронзову медаль.
В 1/4 фіналу українка поступилася дворазовій чемпіонці Європи Андре Чіту з Румунії. Про це пише 24 канал.
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Перша поразка Білодід за півтора року
В кінці 3-ї хвилини Дарія натрапила на контрприйом і пропустила кидок, який судді оцінили оцінкою "ваза-арі". У час, що залишився, українці не вдалося відігратися.
Варто відзначити, що Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм. Раніше вона боролася за нагороди в категорії до 48 кілограм.
Таким чином, Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.
Що таке "ваза-арі"?
"Ваза-арі" – друга оцінка в поєдинку, вважається половиною іппону. Борець, який провів 2 прийоми, позначених ваза-арі, достроково оголошується переможцем сутички.