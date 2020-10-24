Дворазова чемпіонка світу з дзюдо у вазі до 48 кілограм Дарія Білодід в Будапешті на турнірі серії IJF World Judo Tour – Великий шолом завоювала бронзову медаль.

В 1/4 фіналу українка поступилася дворазовій чемпіонці Європи Андре Чіту з Румунії. Про це пише 24 канал.

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Перша поразка Білодід за півтора року

В кінці 3-ї хвилини Дарія натрапила на контрприйом і пропустила кидок, який судді оцінили оцінкою "ваза-арі". У час, що залишився, українці не вдалося відігратися.

Варто відзначити, що Дарія вперше виступала у категорії до 52 кілограм. Раніше вона боролася за нагороди в категорії до 48 кілограм.

Таким чином, Білодід програла вперше з 29 березня 2019 року. Її переможна серія налічувала 20 сутичок.