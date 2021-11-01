Украинская чемпионка Олимпиады заболела коронавирусом
1 ноября 2021 , 08:13Читати новину українською
Источник:24 канал
Украинская саблистка Ольга Харлан сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. Впрочем, именитая спортсменка вакцинирована и болезнь протекает бессимптомно.
Сейчас Харлан участвует в "Танцах со звездами". Выступление Ольги от 31 октября было показано в записи, она получила иммунитет на один эфир.
Смотрите также Ольга Харлан призналась, что нарушила запрет на секс на Олимпиаде в Токио: видео
"Я сдала тест на COVID-19 и получила положительный результат, хоть я и вакцинирована. Я чувствую себя хорошо, каких-то симптомов не чувствую", – сказала Харлан.
Неудачное выступление Харлан на Олимпиаде-2020
- Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла свой первый поединок на Олимпиаде в Токио, прекратив борьбу за медали. Спортсменка уступила китаянке Ян Хен Ю со счетом 12:15.
- Сразу после поражения она в инстаграме опубликовала пост, в котором заметила, что устала и почувствовала себя слабой.
- Спортсменка назвала Олимпийские игры-2020 "экзаменом, который она провалила". Также она объявила, что берет паузу, чтобы немного пожить без фехтования.